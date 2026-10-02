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ТСН у соціальних мережах

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Київ паралізований ударами! Путін зняв усі обмеження на атаки!

Київ паралізований ударами! Путін зняв усі обмеження на атаки!

Київ паралізований ударами! Путін зняв усі обмеження на атаки!

Ворог змінив стратегію і розпочав методичний терор транспортної інфраструктури: під прицільними ударами дронів опинилися ключові мости Києва. Напередодні окупанти атакували Південний міст просто в момент, коли ним рухався пасажирський потяг метро. Рух переправою зупинено, а ціни на таксі між берегами злетіли до 2500 гривень. Мер Віталій Кличко скликав термінову Раду оборони столиці та відверто попередив: звичного комфорту найближчим часом не буде, адже зараз стоїть питання безпеки та виживання міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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