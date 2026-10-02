Київ паралізувало! Шалені затори від ранку! Таксі коштує понад 2 тисячі!

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У Києві — справжній транспортний колапс: через російські атаки по Південному мосту лівий берег столиці опинився фактично відрізаним від правого. Південний міст та міст Патона перекриті в обох напрямках, а міст Метро — у бік правого берега. Рух громадського транспорту наразі організували через Дарницький та Подільсько-Воскресенський мостові переходи, повідомили в КМДА. Величезні затори на під'їздах до відкритих переправ утворилися ще перед сьомою ранку. Тим часом ціни на таксі з лівого берега на правий підскочили до захмарних двох із половиною тисяч гривень. Зелена гілка метро через Південний міст також не курсує. Аби дістатися найближчої станції на правому березі, містяни змушені йти через переправу пішки. Цієї ночі зафіксували чергове влучання ворожого дрона в конструкції Південного мосту. Серія ударів по ньому сталася і напередодні: близько полудня окупанти двічі атакували переправу. За словами міського голови, два безпілотники поцілили поблизу опорної частини споруди.