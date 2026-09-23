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ТСН у соціальних мережах

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Київ під ударом цілий день: знищені АЗС, вибухи біля вокзалу, пожежа в "Парковому" та десятки постраждалих

Київ під ударом цілий день: знищені АЗС, вибухи біля вокзалу, пожежа в "Парковому" та десятки постраждалих

Київ під ударом цілий день: знищені АЗС, вибухи біля вокзалу, пожежа в "Парковому" та десятки постраждалих

Російські окупанти влаштували масований терор столиці, завдаючи ударів не лише вночі, а й упродовж усього дня. Ворог атакував різні райони Києва: пошкоджено залізничну інфраструктуру біля вокзалу, ринок "Шайба", складські комплекси та автозаправні станції, де реактивний дрон поцілив просто в наливну колонку. Надвечір стало відомо про влучання в КВЦ "Парковий", де розташований великий дата-центр, через що тисячі домогосподарств зіткнулися з перебоями зв’язку. Внаслідок атаки є загиблі, десятки людей зазнали поранень. Усі ексклюзивні кадри з місць влучань, свідчення очевидців та подробиці руйнувань – дивіться у репортажі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.  

Дата публікації
Кількість переглядів
57

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