Київ розділило на дві частини?! Столиця стоїть у кількагодинних

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Нічний удар по столичних переправах: рух Північним та Південним мостами повністю припинено. Вибухами обірвало частину вант на Північному мосту, пошкоджено теплові магістралі, через що низка районів столиці залишилася без стабільного тепло- та водопостачання. Як зараз курсує громадський транспорт, де послабили обмеження в метро та наскільки складно перетнути Дніпро на авто – кореспондентка ТСН Олена Лоскун перевірила на власному досвіді та показала масштаби руйнувань.