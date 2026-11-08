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ТСН у соціальних мережах

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Київ та Дніпро у темряві: ворог рве енергокільце навколо столиці, а людям не дають ставити котельні

Київ та Дніпро у темряві: ворог рве енергокільце навколо столиці, а людям не дають ставити котельні

Київ та Дніпро у темряві: ворог рве енергокільце навколо столиці, а людям не дають ставити котельні

До 20 годин без електрики на добу: ворог змінив тактику ударів і прицільно б’є по вузлових точках передавання електроенергії, намагаючись розірвати київське енергетичне кільце та занурити міста-мільйонники в темряву. Після масованої комбінованої атаки сотень дронів та десятків ракет у Дніпрі без світла опинилися 600 тисяч людей, а в столиці зупинявся електротранспорт і виникли проблеми з водою та заповненням тепломереж.

Водночас містяни, які намагаються самостійно підготуватися до складної зими — встановити модульні котельні чи сонячні станції, — стикаються зі штучним глухим кутом: земля під їхніми будинками де-факто їм не належить через 11 років урядової бездіяльності. Чому замість допомоги голови ОСББ отримують візити силовиків, хто наживається на прибудинкових територіях та який терміновий закон готують у парламенті, аби дати людям право на автономність — дивіться у сюжеті ТСН.Тижня від журналістів Ірини Коваленко, Ірини Кондрачук та Ігоря Бондаренка.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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