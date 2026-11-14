Київ та область здригнулися від вибухів! Масштабна пожежа на Київщині!

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Ранковий терор: кілька годин тому росіяни атакували Київ безпілотниками. За повідомленнями міської влади, у Голосіївському районі одразу в 2 місцях упали уламки збитих дронів — попередньо минулося без потерпілих. Під прицілом ворога опинилася і Київщина: унаслідок обстрілу в області зайнялися складські приміщення, на місце події одразу виїхали рятувальники. Усі подробиці просто зараз дізнаємося в речниці ДСНС у Київській області Вікторії Рубан — вона з нами на прямому зв’язку.