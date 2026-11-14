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ТСН у соціальних мережах

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46

Київ та область здригнулися від вибухів! Масштабна пожежа на Київщині!

Київ та область здригнулися від вибухів! Масштабна пожежа на Київщині!

Київ та область здригнулися від вибухів! Масштабна пожежа на Київщині!

Ранковий терор: кілька годин тому росіяни атакували Київ безпілотниками. За повідомленнями міської влади, у Голосіївському районі одразу в 2 місцях упали уламки збитих дронів — попередньо минулося без потерпілих. Під прицілом ворога опинилася і Київщина: унаслідок обстрілу в області зайнялися складські приміщення, на місце події одразу виїхали рятувальники. Усі подробиці просто зараз дізнаємося в речниці ДСНС у Київській області Вікторії Рубан — вона з нами на прямому зв’язку.

Дата публікації
Кількість переглядів
46

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