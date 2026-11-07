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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
44

Київ у ці хвилини: транспортний колапс і моторошні влучання на Солом’янці

Київ у ці хвилини: транспортний колапс і моторошні влучання на Солом’янці

Київ у ці хвилини: транспортний колапс і моторошні влучання на Солом’янці

Зміни руху, обмеження та затримки: після нічного обстрілу Києва проблеми в роботі комунального транспортну. Пошкоджено Північний міст, тож міський наземний транспорт курсує за зміненими правилами. Зупинялося сьогодні вранці й метро. Після атаки у столиці 6 потерпілих. Моніторингові канали нарахували до 3 десятків цілей. Найбільше руйнувань нині на Солом’янці.

Дата публікації
Кількість переглядів
44

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