Київ у ці хвилини: транспортний колапс і моторошні влучання на Солом’янці

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Зміни руху, обмеження та затримки: після нічного обстрілу Києва проблеми в роботі комунального транспортну. Пошкоджено Північний міст, тож міський наземний транспорт курсує за зміненими правилами. Зупинялося сьогодні вранці й метро. Після атаки у столиці 6 потерпілих. Моніторингові канали нарахували до 3 десятків цілей. Найбільше руйнувань нині на Солом’янці.