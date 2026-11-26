Київ здригнувся від вибухів! Влучання в ТРЦ: перші кадри після удару балістикою

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Балістику у 2 хвилі росіяни запустили по Києву ще до опівночі. Унаслідок атаки постраждали 7 людей, 2 із них госпіталізували у важкому стані — про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Наслідки удару зафіксували в Деснянському районі: там ворожа ціль влучила в торговельний центр, нежитлову будівлю й територію промзони, на всіх локаціях є руйнування. Моніторингові канали писали, що під час першого залпу ворог застосував щонайменше 8 балістичних ракет підвищеної потужності, якими цілив по енергетичних об'єктах. Детальніше про обстріл Києва сьогодні, а також ситуацію з ППО в ефірі ТСН розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.