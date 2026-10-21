Ледь не загинув на ТЕС! Енергетику дивом урятували ногу після влучання!

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Ледь не загинув, коли відновлював зруйнований енергетичний об’єкт: енергетик Олександр працював на одній із розтрощених ТЕС Дніпра, яку ворог обстрілює майже щодня. Від роботи чоловіка відірвав сигнал тривоги. Він кинувся до укриття, однак добігти не встиг: пролунав вибух, і ворожий уламок прошив Олександру гомілку. Уже в сховищі пораненому наклали турнікет і доправили його до лікарні. Історія порятунку енергетика — у сюжеті Анастасії Невірної.