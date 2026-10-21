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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
4

Ледь не загинув на ТЕС! Енергетику дивом урятували ногу після влучання!

Ледь не загинув на ТЕС! Енергетику дивом урятували ногу після влучання!

Ледь не загинув на ТЕС! Енергетику дивом урятували ногу після влучання!

Ледь не загинув, коли відновлював зруйнований енергетичний об’єкт: енергетик Олександр працював на одній із розтрощених ТЕС Дніпра, яку ворог обстрілює майже щодня. Від роботи чоловіка відірвав сигнал тривоги. Він кинувся до укриття, однак добігти не встиг: пролунав вибух, і ворожий уламок прошив Олександру гомілку. Уже в сховищі пораненому наклали турнікет і доправили його до лікарні. Історія порятунку енергетика — у сюжеті Анастасії Невірної.  

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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