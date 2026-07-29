“Ледь одійшла, тиск піднявся!” Пряме влучання російського дрона в багатоповерхівку в Харкові

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Харків росіяни тероризують дронами. Сьогодні зранку зафіксували влучання в Новобаварському районі. Його наслідки ще уточнюють. А напередодні в тому ж районі постраждали 9 людей. Шахед поцілив просто в дах багатоповерхівки, спричинивши пожежу та руйнування. Окрім того, пошкоджень зазнали й довколишні будинки. Про наслідки нальоту і стан людей розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко.