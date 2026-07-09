Легендарне народне шоу "Караоке на майдані" повертається! Новий сезон уже цієї неділі!

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Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш - ні! Уже цієї неділі на телеканалі ТЕТ вийде черговий випуск "Караоке на майдані". Шоу, яке обожнюють і дорослі, і діти - люди різних професій і з різних куточків України! Новий сезон програми присвятили важливій справі - підтримці реабілітаційного центру Титанові, де допомагають нашим військовим відновитися після важких травм. Скільки коштів уже вдалося назбирати та чим творці шоу потішать глядачів цього разу? На зйомках легендарного народного шоу побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.