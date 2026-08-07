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ТСН у соціальних мережах

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Легендарний фестиваль повертається в Київ: толоку напередодні ГогольFest не спинив навіть дощ

Легендарний фестиваль повертається в Київ: толоку напередодні ГогольFest не спинив навіть дощ

Легендарний фестиваль повертається в Київ: толоку напередодні ГогольFest не спинив навіть дощ

ГогольFest кличе на толоку. Легендарний фестиваль сучасного мистецтва повертається до столиці вперше за майже 10 років. Ювілейний театрально-музичний перформанс відбудеться у Міжнародному центрі культури і мистецтв. Після одного з російських обстрілів будівля зазнала пошкоджень. Тож організатори фестивалю разом із волонтерами взялися наводити лад. Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук перебуває на толоці. Наталю, розповідай: скільки людей зібралося і до чого так готуються?

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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