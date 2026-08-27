Легенди серед нас: Зеленський нагородив видатних українців та іноземців

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Від музичних кумирів «Братів Гадюкіних» до голлівудської зірки Шона Пенна — цього року почесну державну нагороду «Національна легенда України» отримали 18 видатних особистостей. Серед лауреатів — мужні військовослужбовці, талановиті митці, спортсмени, журналісти та міжнародні партнери, які підтримують нашу державу. Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська познайомить вас із кожним, чий внесок у перемогу та культуру став неоціненним.