ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Лісові звірі на Львівщині: камери прикордонників зафіксували дику фауну від козуль до ведмедів

Лісові звірі на Львівщині: камери прикордонників зафіксували дику фауну від козуль до ведмедів

Лісові звірі на Львівщині: камери прикордонників зафіксували дику фауну від козуль до ведмедів

Камери спостереження 7-го прикордонного Карпатського загону на Львівщині все частіше фіксують у прикордонних лісах різноманітних диких тварин — від оленів і козуль до вовків та бурого ведмедя. Оскільки звірі активно пересуваються ночами у пошуках поживи, прикордонники закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та не заходити самовільно в лісові хащі задля уникнення небезпечних зіткнень.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie