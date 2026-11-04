Лісові звірі на Львівщині: камери прикордонників зафіксували дику фауну від козуль до ведмедів

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Камери спостереження 7-го прикордонного Карпатського загону на Львівщині все частіше фіксують у прикордонних лісах різноманітних диких тварин — від оленів і козуль до вовків та бурого ведмедя. Оскільки звірі активно пересуваються ночами у пошуках поживи, прикордонники закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та не заходити самовільно в лісові хащі задля уникнення небезпечних зіткнень.