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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
7

Людей вивозять із пастки Олешок! Ексклюзивні кадри та подробиці

Людей вивозять із пастки Олешок! Ексклюзивні кадри та подробиці

Людей вивозять із пастки Олешок! Ексклюзивні кадри та подробиці

Довгоочікуваний прорив та порятунок цивільних українців із окупованих Олешок на Херсонщині! Після підриву росіянами Каховської ГЕС місцеві жителі опинилися у водяній та гуманітарній блокаді без світла, води й ліків. Ворог перетворив місто на зону відчуження: блокував гуманітарну допомогу та влаштував цинічне «сафарі» на цивільних, скидаючи боєприпаси з дронів на тих, хто намагався вирватися. Місяці безрезультатних переговорів зрушили з мертвої точки лише після безпосереднього втручання Папи Римського та першої леді США. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець разом з колегами вирушив до заблокованого міста. Дивіться в ексклюзивному матеріалі: перші кадри порятунку, відверті голоси олешківців про життя під прицілом і правду про те, як окупанти використовують людей живим щитом.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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