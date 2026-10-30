Людей вивозять із пастки Олешок! Ексклюзивні кадри та подробиці

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Довгоочікуваний прорив та порятунок цивільних українців із окупованих Олешок на Херсонщині! Після підриву росіянами Каховської ГЕС місцеві жителі опинилися у водяній та гуманітарній блокаді без світла, води й ліків. Ворог перетворив місто на зону відчуження: блокував гуманітарну допомогу та влаштував цинічне «сафарі» на цивільних, скидаючи боєприпаси з дронів на тих, хто намагався вирватися. Місяці безрезультатних переговорів зрушили з мертвої точки лише після безпосереднього втручання Папи Римського та першої леді США. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець разом з колегами вирушив до заблокованого міста. Дивіться в ексклюзивному матеріалі: перші кадри порятунку, відверті голоси олешківців про життя під прицілом і правду про те, як окупанти використовують людей живим щитом.