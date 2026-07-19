Люди були заблоковані в паркінгу, навколо палали авто! Жахливі наслідки ракетного удару по Києву

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Залпи ракет летіли на Київ одна за одною. Наймасованіший удар балістикою пережила столиця цієї ночі, про це заявив президент Зеленський. Загалом ворог застосував понад 40 ракет різних типів, майже половину з них нашим Повітряним оборонцям вдалося ліквідувати. Утім, маємо, на жаль, і влучання - руйнування та пожежі зафіксовані у 5-ти районах - понівечено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, адмінбудівлі, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі. Як кияни пережили цю ніч та що відбувається на місцях атаки бачили кореспонденти ТСН.