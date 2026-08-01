Люди очам не вірили! Що зірка «Ілюзії обману» Айзенберг робив на Львівщині?!

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Голлівудський актор Джессі Айзенберг упродовж тижня волонтерив у дитячому таборі в селі на Львівщині. Зірка фільмів «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа» прибув разом із гуманітарною місією американського проєкту Campfire. Засновницею цієї ініціативи є відома акторка Джессіка Гехт, знайома глядачам за серіалом «Друзі». Чому двічі номінант на «Оскар» вирішив приїхати в Україну? Як у селі реагують на світову зірку та чи впізнають його? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик дізнавалася — і зараз розповість.