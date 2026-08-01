ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Люди очам не вірили! Що зірка «Ілюзії обману» Айзенберг робив на Львівщині?!

Люди очам не вірили! Що зірка «Ілюзії обману» Айзенберг робив на Львівщині?!

Люди очам не вірили! Що зірка «Ілюзії обману» Айзенберг робив на Львівщині?!

Голлівудський актор Джессі Айзенберг упродовж тижня волонтерив у дитячому таборі в селі на Львівщині. Зірка фільмів «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа» прибув разом із гуманітарною місією американського проєкту Campfire. Засновницею цієї ініціативи є відома акторка Джессіка Гехт, знайома глядачам за серіалом «Друзі». Чому двічі номінант на «Оскар» вирішив приїхати в Україну? Як у селі реагують на світову зірку та чи впізнають його? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик дізнавалася — і зараз розповість.

Дата публікації
Кількість переглядів
50

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