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ТСН у соціальних мережах

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Люди опинялися у вогняних пастках! Страшні наслідки детонації! Багато загиблих

Люди опинялися у вогняних пастках! Страшні наслідки детонації! Багато загиблих

Люди опинялися у вогняних пастках! Страшні наслідки детонації! Багато загиблих

27 загиблих, ще 42 людини зазнали поранень, серед потерпілих — 4 дітей: це наслідки російської атаки по Бучанському району Київщини. Про це у своїх соцмережах повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Є значні руйнування інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для літніх людей та осіб з інвалідністю. Усім травмованим надали необхідну допомогу, 7 людей госпіталізували. Із зони лиха евакуювали 381 людину, серед них — 59 дітей. У сусідньому населеному пункті розгорнули оперативний штаб для постраждалих: там надають психологічну підтримку та забезпечують гарячим харчуванням. На місці удару тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун працює на місці події в передмісті Києва: він із нами на прямому зв'язку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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