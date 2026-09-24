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ТСН у соціальних мережах

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Люди під завалами на Донеччині й пологи під обстрілом у Києві | Масований удар сьогодні

Люди під завалами на Донеччині й пологи під обстрілом у Києві | Масований удар сьогодні

Люди під завалами на Донеччині й пологи під обстрілом у Києві | Масований удар сьогодні

П'ятеро дорослих і двоє дітей можуть перебувати під завалами поруйнованих російськими терористами житлових будинків в Олександрівці на Донеччині. Їх шукають. Росіяни напередодні скинули на селище чотири авіабомби. Убили п'ятьох людей і шістьох поранили, серед них — п'ятирічна дитина. Під удар потрапив і офіс гуманітарної місії «Проліска». Волонтери показали масштаби руйнувань та розповіли про порятунок колег із-під руїн. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник продовжить. Тим часом у Києві триває ліквідація наслідків обстрілу в ніч на 24 вересня. Пошкоджень зазнав і пологовий будинок у Подільському районі столиці, де на моменрт атаки перебували десятки вагітних і мам з немовлятами. Деталі розповість Юлія Кирієнко.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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