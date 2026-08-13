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ТСН у соціальних мережах

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Люди стрибали на колії! Очевидці про смертельний удар по потягу на Одещині!

Люди стрибали на колії! Очевидці про смертельний удар по потягу на Одещині!

Люди стрибали на колії! Очевидці про смертельний удар по потягу на Одещині!

На Одещині російські терористи атакували 2 пасажирські поїзди, у яких їхало понад 500 людей, серед них — 130 дітей. Двоє залізничників — машиніст та його помічник — загинули. Постраждала дитина — допомогу їй надали на місці. Дрони влучали в локомотиви просто під час руху. Пасажирів довелося екстрено евакуйовувати просто посеред поля. Як люди, що їхали в потязі «Дніпро — Одеса», пережили цю атаку — далі в сюжеті Сергія Осадчука.  

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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