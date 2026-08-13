Люди стрибали на колії! Очевидці про смертельний удар по потягу на Одещині!

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На Одещині російські терористи атакували 2 пасажирські поїзди, у яких їхало понад 500 людей, серед них — 130 дітей. Двоє залізничників — машиніст та його помічник — загинули. Постраждала дитина — допомогу їй надали на місці. Дрони влучали в локомотиви просто під час руху. Пасажирів довелося екстрено евакуйовувати просто посеред поля. Як люди, що їхали в потязі «Дніпро — Одеса», пережили цю атаку — далі в сюжеті Сергія Осадчука.