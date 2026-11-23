Люди вискакували з палаючих вагонів: РФ цинічно вдарила по вокзалу, а вночі тероризувала Харків

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Масований терор Харківщини: російські окупаційні війська били по області з вечора й до самого ранку, використовуючи дрони різних типів та боєприпаси "Бандероль". У Люботині ворог цинічно поцілив по залізничному вокзалу – під удар потрапила приміська електричка з пасажирами. Налякані люди вискакували з охоплених вогнем вагонів на перон, поранення дістали підлітки та жінка. Вранці ж удару зазнала Лозова, де кількість постраждалих перевищила десяток.

Сам Харків пережив тривожну ніч: під обстрілом опинилися одразу чотири райони міста. Реактивні безпілотники поцілили по спальних кварталах, зруйнували будівлю дитячого садка, пошкодили готель, а на світанку влучили у вікно житлової багатоповерхівки. Місцеві мешканці розповідають, що ворожі дрони летіли абсолютно безшумно. Усі наслідки цинічних атак, ексклюзивні кадри з місць влучань та моторошні розповіді очевидців – дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.