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ТСН у соціальних мережах

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72

Люди вистрибували з вікон, щоб врятуватись з багатоповерхівки, що палала! Жах на Запоріжжі!

Люди вистрибували з вікон, щоб врятуватись з багатоповерхівки, що палала! Жах на Запоріжжі!

Люди вистрибували з вікон, щоб врятуватись з багатоповерхівки, що палала! Жах на Запоріжжі!

Двоє загиблих, а кількість постраждалих уже зросла до 11. У Запоріжжі росіяни реактивним "Шахедом" вдарили по багатоповерхівці. Він вибухнув між 3 та 4 поверхами. Рятувальники до ранку боролись з вогнем. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з ночі працює на місці атаки і розкаже докладніше про наслідки російського терору.

Водночас, на ранок сталася чергова атака на портову інфраструктуру на Одещині. Росіяни вразили комерційне судно під прапором Республіки Того. Загинуло троє членів екіпажу, ще п'ятеро поранені. Та СБС не залишили ворога без відповіді. Були влучання і по Московській області.

Дата публікації
Кількість переглядів
72

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