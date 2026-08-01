Лівий берег наживо: що відомо про загиблих після удару балістикою?!

Реклама

Ось виправлений текст із виправленими помилками (наголоси, числівники словами, усунення некоректних нарощень біля цифр, капіталізація, дефіси замість тире, правопис складних слів, супрядність, росіянізми та пунктуація). Усі числа замінено на цифри за вашою умовою: Уже відомо про 9 загиблих, іще 28 людей постраждали, серед них — 4 дітей. Такі наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування цієї ночі фіксували в 5 районах столиці. Найбільше жертв — у Дарницькому районі. Там, окрім адмінбудівлі та нежитлової забудови, росіяни влучили в житловий будинок. 7 людей загинули, ще 14 постраждали, двоє з них — діти. Станом натепер пожежу на цій ділянці вже ліквідовано. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено величезну вирву від ворожого снаряда. У Солом’янському районі відомо про 2 загиблих, а серед поранених — двоє неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння та часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів та ліквідували пожежу. Одного потерпілого виявлено й у Шевченківському районі. Там загорілися нежитлова будівля та автомобілі «швидкої допомоги». Загалом рятувальникам вдалося допомогти 105 людям. Кореспондент ТСН Олександр Романюк від самого ранку працює на місцях влучань у столиці та вже встиг побувати в Солом'янському районі, де росіяни поцілили в житловий будинок. А зараз він із нами на прямому зв'язку вже з Лівобережжя, з Дарницького району.