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ТСН у соціальних мережах

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Лівий окремо від правого?! 5 годин щодня в дорозі в Києві! Ще й мости будуть платними?

Лівий окремо від правого?! 5 годин щодня в дорозі в Києві! Ще й мости будуть платними?

Лівий окремо від правого?! 5 годин щодня в дорозі в Києві! Ще й мости будуть платними?

Лівий берег окремо від правого? Через ворожі удари та обмеження руху на столичних мостах щоденна дорога на роботу для сотень тисяч киян перетворилася на справжнє митарство: багатогодинні корки, перебої в роботі метро та шалені витрати часу. Влада анонсувала запуск перших альтернативних переправ через Дніпро вже на початку наступного року – загалом у проєкті йдеться про понад 20 переправ в Україні та витрати на мільярд гривень. Проте інженери та військові експерти попереджають про приховані загрози: наскільки понтони вразливі для російських дронів, чи витримають вони потік цивільного транспорту та чи доведеться запроваджувати платний проїзд мостами? Усі подробиці з'ясовувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.  

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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