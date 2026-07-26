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ТСН у соціальних мережах

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39

Лора Лумер прозріла?! Навіщо трампістка та експропагандистка "раша тудей" приїжджала до Києва

Лора Лумер прозріла?! Навіщо трампістка та експропагандистка "раша тудей" приїжджала до Києва

Лора Лумер прозріла?! Навіщо трампістка та експропагандистка "раша тудей" приїжджала до Києва

Ще вчора вона працювала на Маргариту Симоньян з "раша тудей" та називала злочини росіян фейками, а сьогодні – закликає Конгрес США до санкцій проти РФ. Американська топблогерка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер несподівано приїхала до України, щоб побачити правду на власні очі. У цьому репортажі журналістки ТСН.Тиждень Наталії Ярмоли ви побачите її емоційну зустріч із Володимиром Зеленським, почуєте, що президент відповів на питання про Трампа та "кокаїн з Макроном", а також дізнаєтеся про приголомшливу знахідку в архівах: чому Лора Лумер насправді є українкою за походженням.

Дата публікації
Кількість переглядів
39

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