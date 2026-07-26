Лора Лумер прозріла?! Навіщо трампістка та експропагандистка "раша тудей" приїжджала до Києва

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Ще вчора вона працювала на Маргариту Симоньян з "раша тудей" та називала злочини росіян фейками, а сьогодні – закликає Конгрес США до санкцій проти РФ. Американська топблогерка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер несподівано приїхала до України, щоб побачити правду на власні очі. У цьому репортажі журналістки ТСН.Тиждень Наталії Ярмоли ви побачите її емоційну зустріч із Володимиром Зеленським, почуєте, що президент відповів на питання про Трампа та "кокаїн з Макроном", а також дізнаєтеся про приголомшливу знахідку в архівах: чому Лора Лумер насправді є українкою за походженням.