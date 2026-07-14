Лучанов їде в київське СІЗО! Яку таємницю про вбивство братів не розголошують?!

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Екскомандира 155-ї бригади Станіслава Лучанова Рокитнянський районний суд відправив під варту на два місяці без права на заставу. Лучанова та дев’ятьох бійців його підрозділу підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів Мосейчуків із Київщини. Учора колишнього комбрига затримали в Києві, де він переховувався від слідства. За перебігом судового засідання спостерігала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.