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ТСН у соціальних мережах

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Лучанов їде в київське СІЗО! Яку таємницю про вбивство братів не розголошують?!

Лучанов їде в київське СІЗО! Яку таємницю про вбивство братів не розголошують?!

Лучанов їде в київське СІЗО! Яку таємницю про вбивство братів не розголошують?!

Екскомандира 155-ї бригади Станіслава Лучанова Рокитнянський районний суд відправив під варту на два місяці без права на заставу. Лучанова та дев’ятьох бійців його підрозділу підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів Мосейчуків із Київщини. Учора колишнього комбрига затримали в Києві, де він переховувався від слідства. За перебігом судового засідання спостерігала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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