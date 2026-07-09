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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
75

Львів після сутичок з ТЦК! Розпочато розслідування, що буде з винуватцями?

Львів після сутичок з ТЦК! Розпочато розслідування, що буде з винуватцями?

Львів після сутичок з ТЦК! Розпочато розслідування, що буде з винуватцями?

Ганебний скандал у Львові! Натовп перехожих перекинув автівку з військовими ТЦК і влаштував з ними масштабну бійку! Мережею розлетілося відео, як дві сотні людей трощили авто і нападали на військових. І тривало все це - майже вісім годин. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до обурливого конфлікту. Це саме - роблять активісти у соцмережах. У Генштабі Збройних Сил заявили, що всі винні мають будуть покарані. Припинити нагнітання ненависті до ТЦК - закликала військова омбудсменка Ольга Решетілова. І - перепросила у військових за цю ганебну ситуацію. Очікує справедливої реакції від правоохоронців - і голова офісу президента Кирило Буданов. Про все це - докладніше далі у сюжеті.  

Дата публікації
Кількість переглядів
75

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