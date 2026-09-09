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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
14

Львові працівник ТЦК шарпав жінку і повалив її на землю (відео)

Львові працівник ТЦК шарпав жінку і повалив її на землю (відео)

Львові працівник ТЦК шарпав жінку і повалив її на землю (відео)

У Львові на вулиці Дунайській стався конфлікт за участю працівників ТЦК та СП і жінки, відео якого поширили у мережі. На кадрах видно, який військовий шарпає жінку і валить її на землю. У ТЦК пояснили, що інцидент виник після того, як військовозобов'язаний відмовився показати документи, втік до під’їзду, а жінка почала блокувати вхід і застосувала проти військових сльозогінний газ. У відомстві наголосили, що поширені відео є маніпуляцією, оскільки демонструють лише наслідок зіткнення, вириваючи з контексту дії громадянки. Конфлікт на місці врегулювали без ескалації та без виклику поліції.

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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