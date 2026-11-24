Лише одна додаткова дія і ваші очі не постраждають від блекауту!

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Через відключення електроенергії українцям дедалі частіше доводиться проводити вечори в темряві. Хтось працює за ноутбуком, хтось читає з телефона, а діти намагаються робити домашні завдання при світлі ліхтарика чи настільної лампи. Чи безпечно це для наших очей? Чи справді читання в темряві псує зір? Чи можна користуватися телефоном, коли навколо немає освітлення? Про все це дізналися ведучі «1+1» в Ольги Венедиктової — лікарки-офтальмологині Державної установи «Інститут ока МОЗ України», докторки філософії.