Лист від Джоан Роулінг! Історія фаната Гаррі Поттера, який 4 роки був у полоні РФ

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Сьогодні, 31 липня, світ святкує день народження Гаррі Поттера, але для українського морпіха Олександра Іванова ця історія стала справжнім щитом у найтемніші часи. Захисник Маріуполя провів понад чотири роки у російському полоні, де пошепки переповідав побратимам усі сім томів Джоан Роулінг, аби врятувати їх від розпачу, який він порівнює з дементорами. ТСН покаже неймовірну історію повернення «живої книги», зусилля родини, яка писала листи самій авторці поттеріани, та перші емоції після звільнення з пекла, що виявилося гіршим за Азкабан. А ще на Олександра чекав сюрприз у прямому ефірі ТСН — книжка про Гаррі Поттера з автографом Джоан Роулінг та лист йому.