Мадяр повідомив про нові результати операцій МоЛоЧКа та Кримський рубильник: уражено ще десятки цілей

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Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" повідомив про нові результати операцій "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник". За його словами, протягом 21–22 липня було уражено ще 13 суден тіньового флоту РФ у Чорному й Азовському морях, а також 13 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших ТОТ. Загалом від початку липня, за даними СБС, уражено 196 плавзасобів і 117 енергетичних цілей.