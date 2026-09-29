Мала Токмачка: росіяни втикають триколори на камеру та щезнуть під ударами FPV

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Російська пропаганда вкотре звітує про нібито "захоплення" Малої Токмачки на Запоріжжі, публікуючи кадри зі встановленням триколорів. Проте реальність для ворога зовсім інша: для більшості таких "прапороносців" ця симуляція контролю стає останньою дією в житті. Дронарі 118-ї окремої механізованої бригади цілодобово тримають підступи до населеного пункту та методично випалюють ворожу піхоту й техніку – лише за одну зміну бійці здійснили близько 170 вильотів та завдали 152 точних уражень. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова побувала на позиціях пілотів та дізналася, чому окупанти штурмують на мотоциклах, як діє тактика малих груп та чого ворог очікує від зміни погоди. Дивіться правду про оборону Запорізького напрямку в сюжеті ТСН.