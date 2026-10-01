Мама двох діток працювала перукаркою й подалась на фронт! Оговтується після тяжких опіків!

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Мати двох дітей все життя працювала перукаркою в Чернівцях та 23-го року пішла до війська. Після тяжких поранень знов повернулася на службу, втім наслідки глибоких опіків досі даються взнаки. У Дніпрі відновлюють шкіру молодшого лейтенанта Олесі. Це відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Неопалимі», що допомагає військовим та цивільним повернути зовнішню красу. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше.