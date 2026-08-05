Масована атака на Київ та Харків! Підозра Стефанішиній | ТСН 18:00 5 серпня

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Дивіться повний випуск новин ТСН о 18.00 за 5 серпня 2026 року про наслідки масованої атаки балістикою та дронами на Київщину та Харків. У цьому випуску: оперативні дані про загиблих та постраждалих, термінова нарада прем’єра через знищення логістичних центрів, критичне погіршення повітря в столиці та деталі нової підозри експослу в США Ользі Стефанішиній. Також дізнайтеся про ситуацію на фронті, дефіцит ракет-перехоплювачів та неймовірну історію повернення пораненого бійця у великий спорт.