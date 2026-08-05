ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
3

Масована атака на Київ та Харків! Підозра Стефанішиній | ТСН 18:00 5 серпня

Масована атака на Київ та Харків! Підозра Стефанішиній | ТСН 18:00 5 серпня

Масована атака на Київ та Харків! Підозра Стефанішиній | ТСН 18:00 5 серпня

Дивіться повний випуск новин ТСН о 18.00 за 5 серпня 2026 року про наслідки масованої атаки балістикою та дронами на Київщину та Харків. У цьому випуску: оперативні дані про загиблих та постраждалих, термінова нарада прем’єра через знищення логістичних центрів, критичне погіршення повітря в столиці та деталі нової підозри експослу в США Ользі Стефанішиній. Також дізнайтеся про ситуацію на фронті, дефіцит ракет-перехоплювачів та неймовірну історію повернення пораненого бійця у великий спорт.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie