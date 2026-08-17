Масовані удари по Одесі та області: понад 10 поранених, зруйновані домівки й пожежа в ТЦ

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Російські війська завдали масованого удару ракетами та реактивними дронами по Одесі та області. Унаслідок ворожої атаки поранення отримали понад десяток людей, зазнав масштабних руйнувань торговельний центр, а в селі Усатове пошкоджено житлові будинки та дитячий центр. Подробиці про стан постраждалих та перші хвилини після прильотів дивіться у репортажі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.