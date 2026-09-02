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Масований наліт на університет у Києві та склади в Дніпрі! | ТСН 16:00 2 вересня
Новини України та світу станом на 16 дня середи, 2 вересня 2026 року, в огляді ТСН.
- Росіяни вдарили ракетою по продовольчих складах у Дніпрі: щонайменше двоє людей загинули, восьмеро постраждали.
- Просто під час занять росіяни «Шахедами» вдарили по одному з університетів у Києві: усі 160 студентів на момент атаки були в укритті.
- Росіяни відранку атакують Київ ударними безпілотниками: дев’ятеро людей поранені, частково зруйновано шестиповерхівку, пошкоджено медзаклад, горіли склади американського поштового перевізника FedEx.
- Двоє людей постраждали під час ранкової атаки на Київщину: спалахнули склади, пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.
- Масована атака на Одесу: восьмеро людей поранені, пошкоджено висотку, руйнувань зазнали офісні будівлі та два навчальні заклади. Репортаж Сергія Осадчука.
- Новий командувач Сухопутних військ: що відомо про Святослава Заїця?
- Нічна стрілянина у Києві переросла в денне протистояння: ситуацію з СБУ та ГУР тепер розбирають ДБР та Офіс Генпрокурора.
- Пожежа на одному з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей РФ у Пермі.
- Вибух на складі боєприпасів в Азербайджані: 5 тисяч людей із сіл поблизу складу евакуювали.
- Хвиля підозрілих аварій на енергетичних об’єктах у Німеччині: поліція розглядає не технічні несправності, а «умисні дії».
- Француз, який обрав бути поруч з Україною у найважчий час: як любов до українки та небайдужість до нашої країни конвертуються в допомогу для військових?