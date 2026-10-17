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ТСН у соціальних мережах

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12

Масований удар по світлу! Ворог б'є по найболючішому! Жорстка заява Зеленського

Масований удар по світлу! Ворог б'є по найболючішому! Жорстка заява Зеленського

Масований удар по світлу! Ворог б'є по найболючішому! Жорстка заява Зеленського

Масований комбінований удар по українській енергетиці та містах. У ніч та зранку російські війська атакували енергооб'єкти одразу в 10 областях України. У Вінниці та низці західних областей ввели екстрені обмеження й графіки відключень, під важкими обстрілами опинилися житлові квартали Херсона, Запоріжжя та Сум – є поранені серед цивільних, зокрема діти. Тим часом Генштаб ЗСУ спростовує ворожі фейки про "прориви", а українські захисники завдають відчутних ударів по логістиці ворога в тилу. Як енергетики відновлюють живлення, що відбувається в постраждалих містах та як на спробу занурити країну в блекаут перед зимою відреагував Володимир Зеленський – дивіться в ТСН.  

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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