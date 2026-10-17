Масований удар по світлу! Ворог б'є по найболючішому! Жорстка заява Зеленського

Реклама

Масований комбінований удар по українській енергетиці та містах. У ніч та зранку російські війська атакували енергооб'єкти одразу в 10 областях України. У Вінниці та низці західних областей ввели екстрені обмеження й графіки відключень, під важкими обстрілами опинилися житлові квартали Херсона, Запоріжжя та Сум – є поранені серед цивільних, зокрема діти. Тим часом Генштаб ЗСУ спростовує ворожі фейки про "прориви", а українські захисники завдають відчутних ударів по логістиці ворога в тилу. Як енергетики відновлюють живлення, що відбувається в постраждалих містах та як на спробу занурити країну в блекаут перед зимою відреагував Володимир Зеленський – дивіться в ТСН.