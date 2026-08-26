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ТСН у соціальних мережах

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Масовий протест під Одесою! Батьки вийшли захищати останню школу в селі!

Масовий протест під Одесою! Батьки вийшли захищати останню школу в селі!

Масовий протест під Одесою! Батьки вийшли захищати останню школу в селі!

Протест на Одещині: там селяни перекрили міжрайонну трасу — вимагають залишити в селі дитсадок і початкову школу. Обидва заклади посадовці хочуть закрити, бо укриття, де діти ховаються під час тривог, не відповідає нормам. Хоча на модернізацію цього сховища громада нещодавно витратила 3 мільйони гривень. Тепер чиновники заявляють: возити дітей від ясел до 4-го класу щодня доведеться в райцентр. Чому батьки вважають, що це не менш небезпечно, та чим сільське укриття не влаштовує посадовців? Кореспондент ТСН Сергій Осадчук з'ясовував.  

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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