Масовий протест під Одесою! Батьки вийшли захищати останню школу в селі!

Реклама

Протест на Одещині: там селяни перекрили міжрайонну трасу — вимагають залишити в селі дитсадок і початкову школу. Обидва заклади посадовці хочуть закрити, бо укриття, де діти ховаються під час тривог, не відповідає нормам. Хоча на модернізацію цього сховища громада нещодавно витратила 3 мільйони гривень. Тепер чиновники заявляють: возити дітей від ясел до 4-го класу щодня доведеться в райцентр. Чому батьки вважають, що це не менш небезпечно, та чим сільське укриття не влаштовує посадовців? Кореспондент ТСН Сергій Осадчук з'ясовував.