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ТСН у соціальних мережах

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Масштабна катастрофа! Дурову – довічне? Вслати мільйонами підлогу! | ТСН 14:00 29 липня

Масштабна катастрофа! Дурову – довічне? Вслати мільйонами підлогу! | ТСН 14:00 29 липня

Масштабна катастрофа! Дурову – довічне? Вслати мільйонами підлогу! | ТСН 14:00 29 липня

Головні події дня в огляді ТСН о 14.00 29 липня 2026 року: успішне полювання Сил безпілотних систем на тіньовий флот РФ у межах операції "Молочка", нові деталі справи Павла Дурова, якому загрожує довічне ув'язнення, та наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Також у випуску – викриття масштабних фінансових махінацій у Харкові, подовження арешту винуватцю смертельної ДТП у Києві та кадри неймовірного порятунку породіллі в Чернігові.  

Дата публікації
Кількість переглядів
32

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