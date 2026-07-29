Масштабна катастрофа! Дурову – довічне? Вслати мільйонами підлогу! | ТСН 14:00 29 липня

Реклама

Головні події дня в огляді ТСН о 14.00 29 липня 2026 року: успішне полювання Сил безпілотних систем на тіньовий флот РФ у межах операції "Молочка", нові деталі справи Павла Дурова, якому загрожує довічне ув'язнення, та наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Також у випуску – викриття масштабних фінансових махінацій у Харкові, подовження арешту винуватцю смертельної ДТП у Києві та кадри неймовірного порятунку породіллі в Чернігові.