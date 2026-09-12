ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
8

Масштабні перевірки! Чим годують дітей у школах?! Продовження гучного скандалу

Масштабні перевірки! Чим годують дітей у школах?! Продовження гучного скандалу

Масштабні перевірки! Чим годують дітей у школах?! Продовження гучного скандалу

Сира морквина зі скибкою хліба, а ще запіканка та слива за кадром: із цієї світлини з Чернівців на початку вересня спалахнув гучний скандал довкола безоплатного шкільного харчування. Масштабні перевірки за дорученням уряду розпочалися в усіх школах країни, інспектує їдальні Держпродспоживслужба. Які проміжні результати ревізій уже відомі — розпитаємо в голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, він просто зараз із нами на прямому зв’язку.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie