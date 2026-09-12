Масштабні перевірки! Чим годують дітей у школах?! Продовження гучного скандалу

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Сира морквина зі скибкою хліба, а ще запіканка та слива за кадром: із цієї світлини з Чернівців на початку вересня спалахнув гучний скандал довкола безоплатного шкільного харчування. Масштабні перевірки за дорученням уряду розпочалися в усіх школах країни, інспектує їдальні Держпродспоживслужба. Які проміжні результати ревізій уже відомі — розпитаємо в голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, він просто зараз із нами на прямому зв’язку.