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ТСН у соціальних мережах

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Масштабні руйнування в містах! Одеса та Київ у ці хвилини: руїни та вирви!

Масштабні руйнування в містах! Одеса та Київ у ці хвилини: руїни та вирви!

Масштабні руйнування в містах! Одеса та Київ у ці хвилини: руїни та вирви!

18 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога: серед поранених — двоє дітей 10 та 12 років, у лікарнях перебувають дев'ятеро людей, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю, кілька житлових будинків, склади та територію поблизу АЗС. У Святошинському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, а в Солом'янському вщент зруйновано складські приміщення. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Після ворожого удару в деяких районах столиці зафіксували зниження тиску води, комунальники вже ліквідують наслідки. Тим часом в Одесі окупанти знов атакували житлову багатоповерхівку. У місті є поранені. На місці працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук.  

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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