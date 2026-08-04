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ТСН у соціальних мережах

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Майже музейний експонат нищить ворога на фронті: робота БМ-21 “Град” на передовій

Майже музейний експонат нищить ворога на фронті: робота БМ-21 “Град” на передовій

Майже музейний експонат нищить ворога на фронті: робота БМ-21 “Град” на передовій

Не музейний експонат, а бойова машина, яка й досі ефективно нищить ворога. БМ-21 «Град» на позивний «Наутілус», якому понад пів століття,  залишається грізною зброєю в руках артилеристів 148-ї бригади ДШВ. Попри поважний вік і полювання дронів, цей 15-тонний «сухопутний корабель» продовжує працювати по окупантах з відкритих позицій. А коли сам потрапив під удар, екіпаж не лише вивіз підбиту машину, а й дорогою врятував своїх суміжників. Про людей, які доводять, що головне на війні — не вік техніки, а майстерність тих, хто нею керує, далі в сюжеті  кореспондентки ТСН Дар"ї Назарової.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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