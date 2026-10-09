Майже сотня загиблих: трагедія родини в Прилуках, удари по Харкову, Запоріжжю та Франківську

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Сім днів кривавого російського терору забрали життя майже сотні безневинних українців, ще близько 400 людей дістали поранення. У Прилуках на Чернігівщині місто прощається з родиною залізничника Іванченка – ворожа ракета забрала життя батьків та двох дітей, зруйнувавши одразу два підʼїзди багатоповерхівки і вбивши загалом 22 людини. Цього тижня під цілеспрямованими ударами опинилися житлові квартали Харкова, Запоріжжя та Кременчука, у Краматорську авіабомба спалила дощенту два пасажирські автобуси з людьми, а Івано-Франківськ окупанти вперше атакували реактивним дроном. Чому ворог прицільно вибиває цивільний транспорт і рятувальників та як міста оговтуються від найжорстокіших ударів – дивіться у хроніці кореспондента ТСН Олександра Романюка.