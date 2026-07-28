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ТСН у соціальних мережах

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Медичний Оскар: кого з лікарів відзначили в Києві і за які досягнення?

Медичний Оскар: кого з лікарів відзначили в Києві і за які досягнення?

Медичний Оскар: кого з лікарів відзначили в Києві і за які досягнення?

Медичний Оскар. У Києві відбулася десята ювілейна церемонія вручення Ордена Святого Пантелеймона. До дня медика - найвищу нагороду у галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, медсестери та волонтери з усіх куточків України. Серед лауреатів - розробники унікальних методик оперування важкопоранених пацієнтів, чиї технології вже переймають провідні хірурги Сполучених Штатів, Великобританії та Німеччини. На церемонії вручення Відзнаки побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.      

Дата публікації
Кількість переглядів
50

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