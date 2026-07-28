Медичний Оскар: кого з лікарів відзначили в Києві і за які досягнення?

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Медичний Оскар. У Києві відбулася десята ювілейна церемонія вручення Ордена Святого Пантелеймона. До дня медика - найвищу нагороду у галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, медсестери та волонтери з усіх куточків України. Серед лауреатів - розробники унікальних методик оперування важкопоранених пацієнтів, чиї технології вже переймають провідні хірурги Сполучених Штатів, Великобританії та Німеччини. На церемонії вручення Відзнаки побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.