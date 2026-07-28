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ТСН у соціальних мережах

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35

Медичний Оскар: у Києві відбулася церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона

Медичний Оскар: у Києві відбулася церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона

Медичний Оскар: у Києві відбулася церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона

До Дня медика найвищу нагороду в галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, медсестри та волонтери з усіх куточків України. Лауреатів ордена Святого Пантелеймона обирали серед десятків претендентів. Переможців на фінальному етапі таємним голосуванням визначила Поважна рада ордена. І словА подяки за втрятовані життя лунали, зокрема, і для тих, хто зараз у лавах Сил оборони, самовіддано бореться за кожного пораненого. Про роботу саме бойових медиків у час повномасштабної війни говорили в ефірі ТСН з гостею — захисницею на псевдо «Ялта» — командиркою взводу інструкторів.

Дата публікації
Кількість переглядів
35

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