Меланія Трамп тисне на РФ? Лубінець про таємні переговори в Білому домі та повернення дітей

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Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії ще 9 дітей і 29-річну вихованку Олешківського інтернату – деякі родини чекали на возз'єднання понад 4 роки. Операція відбувалася за безпосереднього посередництва першої леді США Меланії Трамп. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" розкрив ексклюзивні подробиці переговорів у Білому домі, розповів про залякування дітей росіянами та про те, як гуманітарні місії можуть стати першим кроком до миру.