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ТСН у соціальних мережах

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"Мене внесли в базу як померлого": приголомшливі зізнання на всеукраїнському автопробігу

"Мене внесли в базу як померлого": приголомшливі зізнання на всеукраїнському автопробігу

"Мене внесли в базу як померлого": приголомшливі зізнання на всеукраїнському автопробігу

Понад 114 тисяч українців нині офіційно вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Аби нагадати світу та державі про кожного, хто опинився "між небом і землею", родини військовополонених та зниклих безвісти організували безпрецедентний всеукраїнський автопробіг пам'яті та єдності. У 22 областях країни сотні автівок з портретами героїв рушили назустріч одна одній, щоб обмінятися прапорами та болем, який став спільним для всієї нації. Історії тих, хто чекає попри все, та неймовірне свідчення воїна, якого вважали розстріляним, – дивіться у сюжеті жуорналістки ТСН Анни Махно.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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