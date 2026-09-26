"Мені в полоні пиляли ногу". Неймовірна історія десантника, який вижив у пеклі й навіть жартував

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Олексій Капелюшний — десантник 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У 2022 році під Верхньоторецьким (Авдіївський напрямок) він залишився один у повному оточенні ворога. Отримавши важке поранення, воїн власноруч ножем ампутував пошматовану ногу, аби мати змогу продовжувати бій, і ще дві години самотужки стримував наступ переважаючих сил росіян. Після бою Олексій пройшов 4 місяці російського полону: Луганське СІЗО, Оленівку та Старобільськ, звідки зміг потайки винести список полонених побратимів. Пройшовши обмін, складну реабілітацію та протезування, боєць не просто повернувся до життя, а знову став до строю своєї бригади. Зараз Олексій є амбасадором проєкту «Протез ДШВ», доводячи власним прикладом, що місце у війську знайдеться кожному герою. Дивіться вражаючу розповідь захисника у сюжеті Юлії Кирієнко.