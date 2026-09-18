Мерц опинився перед загрозою відставки?! Відлік пішов: що станеться вже цієї неділі

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився перед серйозною загрозою політичної кризи та можливої відставки. Цієї неділі, 20 вересня, в Німеччині відбудуться вибори до парламентів одразу двох федеральних земель – Берліна та Мекленбурга-Передньої Померанії. Фактично це стане референдумом про довіру чинному канцлеру, чий рейтинг довіри скотився до критичних 14%, тоді як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стрімко нарощує вплив. Мерц уже скасував важливу поїздку до Нью-Йорка на засідання Радбезу ООН, аби терміново зустрітися з керівництвом партії та фракцією Бундестагу.