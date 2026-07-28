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ТСН у соціальних мережах

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Метро Барселони охопила пожежа: постраждали понад 136 людей

Метро Барселони охопила пожежа: постраждали понад 136 людей

Метро Барселони охопила пожежа: постраждали понад 136 людей

Ввечері 27 липня в метро Барселони на лінії L1 сталася пожежа через займання облицювання тунелю після обвалення. Через сильне задимлення пасажири самостійно евакуювалися через тунель до станцій Clot і Glòries. Постраждало 136 людей, переважно від диму: 129 отримали легкі травми, 7 — середньої тяжкості, а 39 були госпіталізовані. Рух метро на лінії L1 та суміжних ділянках зупиняли, проте вже у вівторок зранку роботу транспорту повністю відновили.

Дата публікації
Кількість переглядів
35

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